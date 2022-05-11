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Генсек ООН заявил, что намерен продолжить контакты с руководством РФ по Украине

Генсек ООН заявил, что намерен продолжить контакты с руководством РФ по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что намерен продолжать переговоры с российским руководством по Украине.

"Это полностью рационально вести переговоры с российским лидером [Владимиром Путиным]. Имеет большой смысл говорить со всеми другими соответствующими игроками в нынешнем кризисе. Я считаю, что такие контакты играют важную роль, чтобы понять причины, цели и быть более эффективными в своих инициативах", - сказал он в среду по итогам переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Гутерриш добавил, что среди потенциальных тем для обсуждения - проведение новых операций по эвакуации мирных жителей из зон конфликта по образцу осуществленной на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. "После эвакуации гражданских лиц с мариупольской "Азовстали" мы продолжаем контакты с Австрией, Украиной и российскими властями, чтобы умножить подобные инициативы. Эти контакты продолжаются, но также продолжается и наша политика в этом отношении: о новых эвакуациях мы объявляем, когда они завершены", - отметил он.
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