Армения прилагает усилия, чтобы стать для Ирана воротами на рынок ЕАЭС: вице- премьер

Армения постоянно прилагает усилия, чтобы стать для дружественного Ирана воротами на рынок ЕАЭС. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе 17-го заседания Совместной межправительственной комиссии между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

По его словам, двусторонние отношения с Ираном имеют большое значение для Армении. «Иран для нас является важным, надежным и заслуживающим доверия торговым партнером. От правительств наших двух стран требуется необходимая воля и последовательность для развития наших межгосударственных отношений в различных сферах», - сказал он, подчеркнув важность взаимного сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта.

Григорян отметил, что Армения и Иран всегда придавали важное значение стимуляции сотрудничества между бизнесменами.

«В рамках заседания состоится армяно-иранский бизнес-форум. Это важное экономическое событие станет площадкой для продвижения армяно-иранских деловых отношений», - добавил он.