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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-05-22

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-05-22

ЕРЕВАН, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 11 мая, курс доллара США сократился на 5.77 драмa и составил 466.87 драм. Курс евро сократился на 6.60 драмa и составил 492.22 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 6.86 драм. Курс британского фунта сократился на 8.06 драмa и составил 575.84 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 398.50 драмa и составила 27879.23 драм. Цена серебра сократилась на 4.05 драмa и составила 328.20 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.


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