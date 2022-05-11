Продажи автомобилей в России в апреле упали в 2,7 раза

В апреле 2022 года в России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали в годовом измерении на 78,5%, или в 2,7 раза, - до 32 706 штук против 151 964 в апреле 2021 года, показали данные Комитета автопроизводителей АЕБ, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В марте продажи сократились на 43%, до примерно 79 тысяч машин, за первый квартал спад продаж составил 25% (264 тысячи штук). Снижение рынка в апреле к марту составило 40,7%.

В апреле 2020 года продажи машин из-за пандемии и локдаунов обвалился на 72,4% в годовом измерении, до 38 922 проданных автомобилей.

В апреле первое место по популярности у российских покупателей, как и в марте, заняла модель Lada Granta. Было продано 2598 машин этой модели, в 5,4 раза меньше, чем в апреле 2021 года.

На 2-м месте оказалась Lada Vesta: 1977 проданных автомобилей, в 5,7 раза меньше, чем годом ранее. На 3-м месте - Lada Niva - 2941 штука (снижение продаж в 2,8 раза).

В десятку также вошли Hyundai Solaris - 1804 штуки (снижение в 2,9 раза), Kia Rio - 1660 (снижение в 4,2 раза), Hyundai Creta - 1162 (снижение в 5,5 раза), Renault Logan - 902 (снижение в 4 раза), Lada Largus VP - 840 (снижение в 4,1 раза), Skoda Rapid PA II - 686 (снижение в 6,4 раза), Renault Duster - 644 (снижение в 5,7 раза).

По брендам в топ-10 вошли Lada (8506 проданных машин, спад на 78%), Kia (4604, снижение на 76%), Hyundai (4150, -73%), Renault (2231, -84%), ГАЗ (1892, -61%), УАЗ (1620, -36%), Skoda (1104, -89%), Mitsubishi (867, -58%), VW (825, -91%), Haval (812, -73%).

Рост продаж показали CheryExeed (рост в 2 раза, до 403 штук), Isuzu (рост на 33%, до 89 машин), Great Wall (продано 55 автомобилей против нуля в апреле 2021 года)

АЕБ третий месяц подряд не сопровождает данные по продажам комментарием по ситуации на рынке от главы комитета автопроизводителей. В феврале на эту должность был назначен исполнительный директор ООО "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев. В апреле он озвучил годовой прогноз от имени АЕБ на ежегодной конвенции ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД), предположив падение рынка минимум вдвое.