На боевой позиции обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в области груди: МО Армении
11-го мая в 10:15 на одной из боевых позиций N-ской воинской части, дислоцированной на восточном направлении Республики Армения, обнаружено тело рядового Аргишти Арменовича Егияна, 2002 г. р., с огнестрельным ранением в области груди.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РА.Ведется следствие для полного выяснения деталей инцидента.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 17:33 Туроператоры рассказали, насколько подорожал отдых в турецких отелях
- 17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-05-22
- 17:24 Азиатские индексы - 11-05-22
- 16:32 Никол Пашинян об агрессивной политике Азербайджана в отношении Армении
- 16:30 Гутерриш считает, что перемирие на Украине пока невозможно
- 16:25 Глава Азербайджана в присутствии председателя ЕС обещал освободить группу пленных, но этого пока нет: Никол Пашинян
- 16:14 Продажи автомобилей в России в апреле упали в 2,7 раза
- 15:59 На боевой позиции обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в области груди: МО Армении
- 15:56 Министр окружающей среды Армении обсудил с министром энергетики Ирана перспективы расширения сотрудничества
- 15:53 Очередное заседание правительства Республики Армения состоится 13 мая
- 15:40 Гутерриш призвал на фоне конфликта на Украине не забывать и о глобальных проблемах
- 15:33 Рядом с торговым центром «Петак» будет построена промежуточная станция метро: Тигран Авинян
- 15:23 СМИ в Анкаре анонсировали встречу делегаций Турции, России, Украины и ООН
- 15:10 Вклад Армении в международный мир: во дворе Дворца мира Гааги установлен армянский хачкар
- 15:08 АНИФ принял участие в ежегодном собрании ЕБРР
- 14:52 Министр по ЧС Армении принял генерального директора ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Алексея Мельникова
- 14:49 Китай обвинил Австралию, США и Великобританию в нагнетании гонки вооружений
- 14:45 DPA: встреча глав МИД Группы семи в Вангельсе пройдет при повышенных мерах безопасности
- 14:16 Центр национальных меньшинств при Аппарате премьера принял студентов Европейского колледжа Армении
- 13:36 Госдолг Японии превысил $9,5 трлн
- 13:24 В большинстве регионов Армении ожидаются дожди с грозами
- 13:23 Акоп Аршакян представил технологическую экосистему Армении на конференции «Future Innovation Summit 2022» в Дубае
- 13:11 Карен Гилоян принял легендарного тренера по фигурному катанию Алексея Мишина
- 13:00 Журналистку "Аль-Джазиры" застрелили на Западном берегу реки Иордан
- 12:54 При посещении общественных мест с 12 мая представление QR-кода не потребуется: Министерство здравоохранения Армении
17:05, 07.05.2022
3080 просмотров Посольство Армении разъясняет ситуацию вокруг Мемориала Геноцида армян в Кёльне
19:06, 05.05.2022
1403 просмотров Если внутриполитические потрясения продолжатся, навязываемые решения будут более болезненными: статья Тер-Петросяна
17:17, 07.05.2022
1362 просмотров МО предоставило подробности о стрельбе с азербайджанской стороны в направлении Сотка
17:26, 06.05.2022
1308 просмотров Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-05-22
23:00, 10.05.2022
1278 просмотров Стартовал первый полуфинал конкурса “Евровидение-2022”: Армения выступит под номером 17: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ