На боевой позиции обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в области груди: МО Армении

11-го мая в 10:15 на одной из боевых позиций N-ской воинской части, дислоцированной на восточном направлении Республики Армения, обнаружено тело рядового Аргишти Арменовича Егияна, 2002 г. р., с огнестрельным ранением в области груди.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РА.

Ведется следствие для полного выяснения деталей инцидента.