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Очередное заседание правительства Республики Армения состоится 13 мая

Очередное заседание правительства Республики Армения состоится 13 мая

Очередное заседание правительства Республики Армения состоится 13 мая в 11:00. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате премьер-министра.

Премьер-министр РА Никол Пашинян с 10 мая с двухдневным официальным визитом находится в Королевстве Нидерландов.
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