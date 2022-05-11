Очередное заседание правительства Республики Армения состоится 13 мая в 11:00. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате премьер-министра.

Премьер-министр РА Никол Пашинян с 10 мая с двухдневным официальным визитом находится в Королевстве Нидерландов.