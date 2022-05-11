Китай обвинил Австралию, США и Великобританию в нагнетании гонки вооружений

Австралия, США и Великобритания занимаются милитаризацией юга Тихоокеанского региона, провоцируя начало новой гонки вооружений, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Австралия вместе с США и Великобританией без каких-либо консультаций с островными государствами региона формируют военный блок и провоцируют гонку вооружений на юге Тихоокеанского региона", - сказал дипломат.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что Австралии следует "переосмыслить свои действия", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее, как сообщал австралийский телеканал 9News, премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре раскритиковал Австралию, которая не поставила в известность южнотихоокеанские государства о решении обзавестись атомными подводными лодками в партнерстве AUKUS с США и Великобританией.

Тем самым Согаваре перешел в контрнаступление в ответ на нападки со стороны Австралии по поводу заключения соглашения о безопасности Соломоновых остров с Китаем. Австралия опасается, что Китай расширит свое влияние на южную часть Тихого океана и там появятся китайские военные базы. Причем антикитайскую направленность AUKUS никто не скрывал.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что Китай и власти Соломоновых островов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По словам Ван Вэньбиня, главной целью сотрудничества в области безопасности является содействие социальной стабильности и долгосрочной стабильности на островах, что отвечает общим интересам Соломоновых островов и Южно-Тихоокеанского региона. Он подчеркнул, что сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.