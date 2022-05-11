Вклад Армении в международный мир: во дворе Дворца мира Гааги установлен армянский хачкар

Во дворе Дворца мира в Гааге состоялась церемония открытия армянского хачкара. Как сообщает корреспондент «Арменпресс», хачкар открыл премьер-министр РА Никол Пашинян, находящийся в Нидерландах с официальным визитом.

Хачкар символизирует вклад Армении в международный мир. Это копия хачкара Атома Веракацу. Это первый за 17 лет подарок, который был принят Дворцом мира. «Это история, которую мы творим сегодня вместе с вами, поскольку первый армянский крест установлен в городе, известном как мировая столица международного права и справедливости», - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что армянский народ устанавливает хачкары как в Армении, так и в странах пребывания, где они устанавливаются в силу различных обстоятельств. Таким образом, хачкар становится символом дружбы, солидарности, сотрудничества и благодарности. «На протяжении тысячелетий Армения и армяне стремились к миру как к высшей цели жизни и созидания на своей родине. Наше правительство, несмотря на все угрозы, стоящие перед нашей страной, делает все возможное для продвижения мирной повестки в регионе. Этот хачкар символизирует армянское восприятие мира и стойкости, постоянную борьбу за мир, будь то на Армянском нагорье или где-либо еще», - сказал Никол Пашинян.

Хачкар был выбран в качестве подарка Дворцу мира как символ поколений армян, внесших свой вклад в установление мира во всем мире. «Этим пожертвованием Армения подтверждает свою твердую приверженность делу сохранения мира в нашем регионе и во всем мире», - отметил Никол Пашинян.

Пит Хейн Доннер, председатель правления Академии международного права в Гааге, президент Фонда Карнеги за международный мир, сказал: «Мы благодарны за этот армянский хачкар. Подарок Дворцу мира - это не просто вклад в коллекцию произведений искусства, это дар, который предполагает приверженность идее, которую олицетворяет Дворец мира: мир, справедливость, верховенство закона».

Затем Никол Пашинян посетил Дворец мира.