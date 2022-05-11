Центр национальных меньшинств при Аппарате премьера принял студентов Европейского колледжа Армении

10 мая в Образовательно-культурном центре национальных меньшинств при Аппарате премьер-министра приняли группу студентов Европейского колледжа Армении в сопровождении преподавателя Кристине Алексанян.

Как передает «Арменпресс», сотрудники представили студентам деятельность центра, отметили, что наше государство уделяет большое внимание всем национальным меньшинствам, проживающим в 11 общинах Армении. Правительство бесплатно выделило общинам территории для воскресных школ, и они получают ежегодное финансовое содействие для своей деятельности.

Интерес студентов вызвали встречи с представителями различных сфер, культурные мероприятия, проводимые в центре национальными меньшинствами. Оно изъявили желание участвовать в них.

В ходе встречи студенты получили ответы на все интересующие их вопросы.