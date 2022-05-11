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Акоп Аршакян представил технологическую экосистему Армении на конференции «Future Innovation Summit 2022» в Дубае

Акоп Аршакян представил технологическую экосистему Армении на конференции «Future Innovation Summit 2022» в Дубае

По приглашению шейха Сагер Аль-Касима вице-спикер НС РА Акоп Аршакян вместе с всемирно известным астрофизиком, основателем фестиваля Starmus, профессором Гариком Исраеляном принимает участие в конференции «Future Innovation Summit 2022» в Дубае, посвященной космическим технологиям.

«У меня появилась возможность представить технологическую экосистему Армении, законодательное поле, систему льгот в сфере космических технологий», - как сообщает «Арменпресс», написал Акоп Аршакян в социальной сети «Facebook».

Акоп Аршакян пригласил участников конференции «Future Innovatiin Summit 2022» принять участие в самой известной научной конференции Starmus VI, которая пройдет в Ереване с 5 по 10 сентября.
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