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При посещении общественных мест с 12 мая представление QR-кода не потребуется: Министерство здравоохранения Армении

При посещении общественных мест с 12 мая представление QR-кода не потребуется: Министерство здравоохранения Армении

Учитывая относительно стабильную эпидемическую ситуацию в стране, вызванную эпидемией COVID-19, существующие ограничения будут смягчены.

Как сообщает «Арменпресс», с 12 мая требование предъявления сертификата, подтверждающего отрицательный результат исследования ПЦР, или сертификата вакцинации от COVID-19 при посещении объектов общественного питания, объектов гостиничного хозяйства и спортзалов, библиотек и музеев, театрально-концертных, кино - и других организаций, осуществляющих культурную деятельность, будет признано утратившим силу.
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