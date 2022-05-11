При посещении общественных мест с 12 мая представление QR-кода не потребуется: Министерство здравоохранения Армении



Учитывая относительно стабильную эпидемическую ситуацию в стране, вызванную эпидемией COVID-19, существующие ограничения будут смягчены. Как сообщает « Как сообщает « Арменпресс », с 12 мая требование предъявления сертификата, подтверждающего отрицательный результат исследования ПЦР, или сертификата вакцинации от COVID-19 при посещении объектов общественного питания, объектов гостиничного хозяйства и спортзалов, библиотек и музеев, театрально-концертных, кино - и других организаций, осуществляющих культурную деятельность, будет признано утратившим силу.