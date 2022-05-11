Инфляция в ФРГ в апреле достигла рекордного уровня в 7,4%

Инфляция в Германии в апреле составила 7,4%, что стало самым высоким показателем с момента объединения страны в 1990 году. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило Федеральное статистическое ведомство.

По его информации, потребительские цены в апреле выросли на 7,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В последний раз инфляция достигала подобного уровня осенью 1981 года, когда цены на нефть резко увеличились из-за последствий Ирано-иракской войны. В марте инфляция в ФРГ составила 7,3%, в феврале - 5,1%, а в январе - 4,9%. По сравнению с мартом потребительские цены в апреле выросли на 0,8%.

"Уровень инфляции достиг нового максимума после объединения Германии второй месяц подряд", - отметил глава Федерального статистического ведомства Георг Тиль. При этом уточняется, что после начала специальной военной операции России на Украине цены на природный газ и нефтепродукты заметно выросли и оказывают существенное влияние на уровень инфляции. Кроме того, наблюдаются проблемы с поставками энергоресурсов из-за перебоев в цепочках поставок, вызванных пандемией и значительным ростом цен на энергоносители.

Однако не только энергоносители, но и другие товары, такие как продукты питания, также подорожали на фоне событий на Украине. В частности, цены на продукты питания в апреле увеличились в стране на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В месячном выражении рост цен составил 3,6%.