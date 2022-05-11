Никол Пашинян представил предпринимателям Нидерландов инвестиционные возможности Армении

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился в Гааге с представителями деловых кругов Нидерландов, представил имеющиеся в Армении возможности для инвестирования и открытия бизнеса. Как сообщает корреспондент «Арменпресс», встреча прошла в офисе Конфедерации работодателей и промышленников Нидерландов. С армянской стороны участвовали министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, министр экономики Ваан Керобян, председатель постоянной комиссии НС по внешним отношениям Эдуард Агаджанян.

Никол Пашинян представил экономические и инвестиционные возможности Армении. «У нас есть повестка крупных демократических реформ для того, чтобы добиться прорыва в экономическом росте», - сказал он.

Говоря об инвестиционных возможностях, премьер-министр заверил, что в стране ликвидирована системная коррупция и укрепляются демократические институты. Он отметил, что региональная ситуация также важна для инвестиций, напомнив, что правительство Армении работает во имя установления стабильности и мира в регионе. «Сельское хозяйство является для нас одной из важных сфер. Мы ожидаем инвестиций из Нидерландов, так как видим, насколько развит сельскохозяйственный сектор в вашей стране», - сказал Пашинян.

Говоря о том, что может стать стимулом для привлечения инвестиций в эту сферу в Армению, премьер-министр подчеркнул членство Армении в ЕАЭС и возможности, которые оно предоставляет. Никол Пашинян IT-сектор назвал быстрорастущим направлением инвестиций. Развитие сферы является для Армении стратегическим направлением. Премьер-министр также рассказал о туризме, водном хозяйстве и других сферах как о возможностях для голландских инвесторов. Ингрид Тиссен, директор Конфедерации работодателей и промышленников Нидерландов отметила: «Присутствие на встрече стольких гостей и организаций свидетельствует о том, что Армения является очень привлекательной страной для ведения бизнеса». Мария Коморовская, представитель агрокомпании ПРИВА, присутствовавшая на встрече, в беседе с «Арменпресс» она сказала: «Мы присутствуем в Армении уже 10 лет. Первый проект мы начали 10 лет назад. И у нас довольно много клиентов».

Мария Коморовская является коммерческим представителем компании, содействующей проектам теплиц. Она заявила, что они решили начать бизнес в Армении, так как видят в стране хороший потенциал.

Встреча с представителями бизнес сообщества продолжилась в формате завтрака-обсуждения.