Любое полезное для человечества открытие стало бы кульминацией моей карьеры: 10 вопросов ученому

Элла Минасян решение стать ученой приняла еще во время учебы на кафедре фармацевтической химии химического факультета ЕГУ, когда теоретические занятия совмещала с лабораторными опытами. С 2015 г. она младший научный сотрудник Научно-производственного центра «Армбиотехнология» НАН РА. Эксперт Института фармации ЕГУ «Научно-образовательный центр контроля и мониторинга качества» с 2021 года. Она также участвует в грантовой программе ADVANCE Армянского фонда науки и технологий (FAST).

С чего начался Ваш путь в науку?

Еще в школьные годы я полюбила химию и биологию, и когда пришло время выбирать профессию, я быстро приняла решение и подала документы на отделение фармацевтической химии Ереванского государственного университета. В студенческие годы мне очень нравились лабораторные работы, связанные с фармацевтической химией. Была и возможность работать в аптеке, но исследовательская работа была ближе моему сердцу, чем я сейчас и занимаюсь. Также являюсь соискателем Научно-производственного центра «Армбиотехнология».

Что вдохновляет Вас, когда Вы просыпаетесь по утрам?

Конечно, у меня много поводов просыпаться по утрам, как и у всех людей, но самые важные - это дела, которые запланированы на этот день. Именно это мотивирует вас проснуться утром, чтобы со свежими силами продолжить незаконченные дела.

Как Вы описали бы ученого?

Конечно, когда ты студент, представления совершенно иные, иногда даже стереотипные. Позже, когда вы сами выбираете этот путь, они полностью меняются. Я представляла себе ученого, таким как мой научный руководитель бакалавриата и магистратуры Сатеник Петросян. Она очень прямой человек, знающая и умная, но в то же время скромная. К сожалению, определенная часть нашего общества не знает, чем занимаются ученые, хотелось бы, чтобы эти представления изменились на примере молодых ученых.

Заниматься наукой так ли сложно, как думают люди?

Для меня это совсем не сложно, наоборот, это площадка для бесконечного творчества. Это дает людям возможность самореализации, а путем открытий дает им и чувство самодостаточности.

Можете ли Вы указать поворотный момент, который стал решающим в Вашем решении продолжать карьеру в науке?

Возможно, исследовательский опыт в студенческие годы укрепил мою любовь к химии и медицине. Поворотным моментом была работа в аптеке, и я убедилась, что это не для меня.

Самое впечатляющее открытие в сфере Ваших научных интересов?

Я все открытия считаю интересными и мощными, они обогащают имеющиеся знания, способствуя новым открытиям. Как исследователь, который проводит исследования по идентификации различных веществ, я подчеркну и открытия биотехнологии, благодаря которым можно существующие в природе явления использовать для человека. Например, открытия пенициллина, пива, вина - результаты биотехнологических процессов.

Есть ли ученые, которых Вы считаете образцом, знакомы ли Вы с их работами?

Я изучила работы зарубежных ученых своей области, также знакома и с текущими исследованиями. В качестве вдохновившего меня ученого я назвала бы Марию Кюри, двукратного лауреата Нобелевской премии по физике и химии. Образцом для меня являются и армянские ученые, работавшие в тяжелейших условиях и сумевшие создать результаты и продолжить свою деятельность в Армении.

Какие исследования Вы сейчас проводите?

С помощью аналитического оборудования мы проводим качественный и количественный анализ материала, выясняем, из каких элементов он состоит. Это могут быть лекарственные препараты, вновь синтезированные вещества, экстракты, извлеченные из растительного сырья. В рамках своей соискательской работы я провожу комплексное изучение физико-химических и биологических свойств меланина, выделенного из отходов растительного сырья, технологии очистки, выявление его структурных элементов, определение новых областей применения.

Что Вы сказали бы подростку, который хочет стать ученым?

Никогда не сдавайтесь, придумывайте новые интересные идеи и делайте все возможное, чтобы воплотить их в жизнь в будущем. Я бы сказала, что он не должен бояться трудностей. А взрослых я призвала бы помогать и поощрять своих детей на выбор своего пути, который будет полезен человечеству.

О чем Вы мечтаете как ученый?

Каждый ученый получение Нобелевской премии считает вершиной своей карьеры. Вершиной своей карьеры я посчитала бы любое полезное для человечества открытие.