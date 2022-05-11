Президент Аргентины заявил, что санкции против России негативно влияют на весь мир

Экономические санкции Запада против России имеют крайне негативное влияние на весь мир и наносят ущерб людям. Такое мнение выразил президент Аргентины Альберто Фернандес в опубликованном в среду интервью испанской газете "Диарио", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это санкции, которые очень негативно воздействуют во всем мире, - отметил он. - Мы не являемся частью этого". Президент уточнил, что хочет "поговорить с Европой и поднять вопрос обеспокоенности Латинской Америки по поводу проблем", возникающих на фоне ситуации вокруг Украины. "На карту поставлены продовольственная и энергетическая безопасность в Латинской Америке, Центральной Америке, [странах] Карибского бассейна", - добавил он.

"Мое намерение - привлечь внимание Европы ко всему этому ущербу", - сказал Фернандес. "Я предлагаю что-то сделать, потому что это непростительно после пандемии, - добавил он. - Все эти экономические санкции только больше вредят людям, а для стран периферии ущерб неизмеримо больше. Это аморально".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.