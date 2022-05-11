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Президент Аргентины заявил, что санкции против России негативно влияют на весь мир

Президент Аргентины заявил, что санкции против России негативно влияют на весь мир

Экономические санкции Запада против России имеют крайне негативное влияние на весь мир и наносят ущерб людям. Такое мнение выразил президент Аргентины Альберто Фернандес в опубликованном в среду интервью испанской газете "Диарио", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это санкции, которые очень негативно воздействуют во всем мире, - отметил он. - Мы не являемся частью этого". Президент уточнил, что хочет "поговорить с Европой и поднять вопрос обеспокоенности Латинской Америки по поводу проблем", возникающих на фоне ситуации вокруг Украины. "На карту поставлены продовольственная и энергетическая безопасность в Латинской Америке, Центральной Америке, [странах] Карибского бассейна", - добавил он.

"Мое намерение - привлечь внимание Европы ко всему этому ущербу", - сказал Фернандес. "Я предлагаю что-то сделать, потому что это непростительно после пандемии, - добавил он. - Все эти экономические санкции только больше вредят людям, а для стран периферии ущерб неизмеримо больше. Это аморально".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.


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