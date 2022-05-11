Израиль нанес удар по провинции Кунейтра в Сирии
Израиль нанес удар по окрестностям поселения Хадер в провинции Кунейтра. Как сообщает Арменпресс, об этом передает государственное сирийское агентство САНА.
"Израильский ракетный удар по окрестностям поселения Хадер на севере Кунейтры, ущерб ограничился материальным", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
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