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Израиль нанес удар по провинции Кунейтра в Сирии

Израиль нанес удар по провинции Кунейтра в Сирии

Израиль нанес удар по окрестностям поселения Хадер в провинции Кунейтра. Как сообщает Арменпресс, об этом передает государственное сирийское агентство САНА.

"Израильский ракетный удар по окрестностям поселения Хадер на севере Кунейтры, ущерб ограничился материальным", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

 


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