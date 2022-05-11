Продолжается визит Никола Пашиняна в Нидерланды: предстоят встречи с Марком Рютте, парламентариями и бизнесменами

Никол Пашинян, с официальным визитом находится в Нидерландах, 11 мая он продолжит свои встречи и визиты в Гааге.

Как сообщает «Арменпресс», 11 мая премьер-министр встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Второй день официального визита Никол Пашинян начнет со встречи с представителями деловых кругов Нидерландов. После этого премьер-министр посетит Дворец мира в Гааге, в дворцовом парке состоится церемония открытия армянского хачкара.

Никол Пашинян выступит с лекцией в Нидерландском институте международных отношений Клингендейл. Премьер-министр Армении в Нидерландском институте международных отношений выступит с докладом «Армения и Нидерланды. Вековая дружба, 30-летнее сотрудничество».

Премьер-министр также посетит Парламент Нидерландов, где встретится с председателем Сената Нидерландов Яном Энтони Брауном и спикером Палаты представителей Верой Бергкамп. После запланирована встреча с членами комитетов по иностранным делам двух палат Парламента Нидерландов. В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Нидерландами. Это первый официальный визит главы Армении в Королевство Нидерландов.