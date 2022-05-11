Источник: СБ ООН проведет 12 мая заседание по гуманитарной ситуации на Украине

Совет Безопасности ООН проведет 12 мая заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник ТАСС источник во всемирной организации.

"Заседание пройдет в первой половине дня в четверг", - сказал собеседник. Другой источник агентства также подтвердил проведение консультаций Совбеза 12 мая.

Телеканал CNN в свою очередь сообщил, что заседание Совбеза созвано по запросу Франции и Мексики. Оно пройдет в открытом формате, голосования по каким-либо вопросам не ожидается. Перед участниками заседания выступят представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Детского фонда ООН, подчеркнул CNN.