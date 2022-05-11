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Европейские индексы - 10-05-22

Европейские индексы - 10-05-22

МОСКВА, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.15% и составил 13534.74 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.51% и составил 6116.91 пункта, британский FTSE вырос на 0.37% и составил 7243.22 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1088.02 пункта.


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