Европейские индексы - 10-05-22
МОСКВА, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.15% и составил 13534.74 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.51% и составил 6116.91 пункта, британский FTSE вырос на 0.37% и составил 7243.22 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1088.02 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 09:33 Источник: СБ ООН проведет 12 мая заседание по гуманитарной ситуации на Украине
- 08:57 Европейские индексы - 10-05-22
- 08:56 Американские индексы - 10-05-22
- 08:53 Цены на цветные металлы - 10-05-22
- 08:51 Цены на драгоценные металлы - 10-05-22
- 08:50 Цены на нефть снизились - 10-05-22
- 01:18 Представительница Армении на «Евровидении-2022» Роза Линн прошла в финальный тур
- 10.05-23:00 Стартовал первый полуфинал конкурса “Евровидение-2022”: Армения выступит под номером 17: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 10.05-21:23 Украина прекращает транзит газа из России в Европу через станцию "Сохрановка"
- 10.05-21:18 На площади Возрождения Степанакерта произошла стрельба
- 10.05-20:48 Президент Арцаха направил поздравительное послание избранному президенту Республики Южная Осетия
- 10.05-20:40 Никол Пашинян в Ассене присутствовал на церемонии открытия выставки «Под сенью Арарата: сокровища Древней Армении»
- 10.05-20:26 США, поддерживая Украину, не хотят довести до Третьей мировой войны
- 10.05-19:55 Глава МИД ФРГ провела в Киеве встречу с Зеленским
- 10.05-19:40 Премьер-министр Пашинян в Нидерландах возложил венок к хачкару-мемориалу Геноцида армян
- 10.05-19:36 Макрон обсудил с Орбаном вопрос нефтяного эмбарго против России
- 10.05-19:23 Подписан План действий трехстороннего военного сотрудничества Армения-Греция-Кипр
- 10.05-19:18 Известны цены на билеты на предстоящий в Ереване Чемпионат Европы по боксу
- 10.05-19:14 Шольц заявил, что НАТО в июле рассмотрит меры укрепления безопасности
- 10.05-19:05 «Манчестер Сити» объявил о переходе Эрлинга Холанда
- 10.05-18:53 Премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Королевство Нидерландов
- 10.05-18:49 США выделят Сирии гуманитарную помощь на $800 млн
- 10.05-18:31 Макрон и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Украине
- 10.05-18:15 Посол Армении вручил верительные грамоты султану Омана
- 10.05-17:59 Президент Арцаха принял представителей русской общины
17:05, 07.05.2022
3045 просмотров Посольство Армении разъясняет ситуацию вокруг Мемориала Геноцида армян в Кёльне
19:06, 05.05.2022
1364 просмотров Если внутриполитические потрясения продолжатся, навязываемые решения будут более болезненными: статья Тер-Петросяна
17:17, 07.05.2022
1332 просмотров МО предоставило подробности о стрельбе с азербайджанской стороны в направлении Сотка
17:26, 06.05.2022
1274 просмотров Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-05-22
16:23, 05.05.2022
1224 просмотров Турция не разрешила FLYONE ARMENIA осуществлять рейсы в европейские страны через ее воздушное пространство