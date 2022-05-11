Цены на цветные металлы - 10-05-22

ЛОНДОН, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.05% и составила 2753.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.10% и составила 9228.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.83% и составила 2114.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.81% и составила 28414.00 долларов США, цена на олово снизилась на 4.29% и составила 35527.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.48% и составила 3597.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.21% и составила 42174.38 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.