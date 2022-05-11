Представительница Армении на «Евровидении-2022» Роза Линн прошла в финальный тур

Певица Роза Линн, представляющая Армению на престижном песенном конкурсе «Евровидение-2022», по итогам голосования жюри преодолела первый полуфинал, пройдя в финал конкурса, который состоится 14 мая.

Как передает «Арменпресс», первый полуфинал «Евровидения-2022» состоялся 10 мая в итальянском Турине, в Спортивно-концертном комплексе «Пала Олимпико». Он транслировался в прямом эфире по Общественному телевидению Армении. До объявления финалистов на сцену вышла победительница «Детского Евровидения-2021» Малена. Она напомнила, что в 2022 году «Детское Евровидение» пройдет в Армении. Малена подчеркнула, что приезжая в Армению, гости смогут познакомиться с добрыми, гостеприимными людьми и с древнейшими достопримечательностями, также с уникальной, вкусной армянской кухней.

Также в финал прошли Швейцария, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды.

Роза Линн выступила с песней «Snap», автором которой является она сама.

Номер Розы Линн поставлен австрийским режиссером Марвином Дитманом и английским режиссером Дэном Шиптоном. Эти режиссеры имеют большой опыт постановок известных шоу, концертов и они обещают, что сотрудничество с Общественной телекомпанией также будет запоминающимся.

Ранее в беседе с корреспондентом «Арменпресс» Роза Линн отметила, что песню «Snap» она написала, будучи в тяжелом душевном состоянии, и творческий процесс был для нее терапией. «Я с этой песней преодолела этот этап. Основной посыл песни заключается в том, что проблемы и трудности легче преодолевать, ценя и любя себя чуть больше», - сказала она.

Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, финал - 14 мая.

Анжела Амбарцумян