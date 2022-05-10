На площади Возрождения Степанакерта произошла стрельба

На площади Возрождения Степанакерта 10 мая, около 19:10 часов, произошла стрельба. Как сообщает Арменпресс, об этом прокуратура Арцаха написала на своей странице в Facebook.

«В настоящий момент место происшествия охраняет полиция Республики Арцах. Прокуратура поручила Следственному комитету провести уголовное расследование в связи с инцидентом. Принимаются неотложные следственные и иные судебные действия.

Касаясь муссируемых вокруг дела объективных или субъективных комментариев и оценок, уточняем, что прокуратура будет обеспечивать полный контроль над делом, будет задействован весь инструментарий прокурорского воздействия для обеспечения полного, объективного и всестороннего расследования», - говорится в сообщении.