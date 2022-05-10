Никол Пашинян в Ассене присутствовал на церемонии открытия выставки «Под сенью Арарата: сокровища Древней Армении»

В рамках визита в Королевство Нидерландов премьер-министр Армении Никол Пашинян в Музее Дренца в Ассене присутствовал на официальной церемонии открытия выставки «Под сенью Арарата: сокровища Древней Армении». Как сообщает корр Арменпресс, официальная церемония открытия выставки началась в церкви Жозефа с презентации нидерландского культурного союза «Абовян».

С речью выступил директор Музея Дрецца Гарри Тюпан. По его словам, выставка была запланирована на 2020 год, но была перенесена из-за коронавируса.



В свою очередь премьер-министр Пашинян выразил уверенность, что эта уникальная выставка будет способствовать тому, чтобы культура и искусство Армении стали более узнаваемыми и привлекательными для дружественного народа Нидерландов. «Выставка еще раз показывает теплые и исторически дружественные отношения, которые существуют между народами Армении и Нидерландов», - сказал Пашинян.

Выставка будет открыта до 30 октября. Представлено 160 ценных экспонатов из Музея истории Армении, Сокровищницы Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Также на выставке представлена уникальная реликвия - кусочек Ноева ковчега.

Представлены золотые и серебряные украшения и кубки, оружие, глиняная посуда, бронзовые статуэтки животных и воинов.