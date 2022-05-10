США, поддерживая Украину, не хотят довести до Третьей мировой войны

США в своей поддержке Украины не хотят довести дело до Третьей мировой войны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс.

"Мы поддерживаем Украину, но не хотим оказаться в ситуации Третьей мировой войны", - сказала она на слушаниях в конгрессе.

Хейнс повторила, что Россия, по мнению разведки, не пойдет на применение ядерного оружия вне ситуации "экзистенциальной угрозы", но может посчитать таковой проигрыш конфликта на Украине и вовлечение в него НАТО.

Директор военной разведки Скотт Беррье, который также участвует в слушаниях, заявил, что США "прямо сейчас" не видят намерений России задействовать тактическое ядерное оружие на Украине. "Мы очень на этом вопросе сосредоточены", - сказал он.