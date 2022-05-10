Подписан План действий трехстороннего военного сотрудничества Армения-Греция-Кипр

В административном комплексе министерства обороны Армении 10 мая состоялись консультации по планированию трехстороннего сотрудничества Армения-Греция-Кипр.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО, в консультациях приняли участие делегации во главе с начальником департамента оборонной политики и международного сотрудничества МО Армении Левоном Айвазяном, начальником департамента планирования и осуществления военного сотрудничества Генерального штаба национальной обороны Греции, полковником Сократисом Серверсом и начальником департамента стратегии и политики Национальной гвардии Кипра полковником Лукасом Хаджиконстантиносом.

В ходе встречи были подведены итоги работ, проведенных за предыдущие годы в рамках военного сотрудничества между Арменией и Грецией и Кипром, а также обсуждены перспективы развития сотрудничества.

Собеседники также обсудили вопросы, касающиеся региональной безопасности и международных развитий. Айвазян представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Арцахе, подчеркнул необходимость усилий по установлению стабильности и мира в регионе.

На основе договоренностей, достигнутых в ходе консультаций, подписана Программа двустороннего военного сотрудничества между Арменией и Грецией на 2022 и План действий трехстороннего военного сотрудничества Армения-Греция-Кипр. Напомним, что Программа двустороннего военного сотрудничества между Арменией и Кипром на

2022 год была подписана в октябре 2021 года.

Подписанные документы предусматривают несколько десятков мероприятий в Армении, Греции и на Кипре, которые включают в себя мероприятия по боевой подготовке в подразделениях специального назначения, миротворчестве, военной медицине, инженерии и других областях, обмен опытом в различных областях, обмен информацией и военные консультации.