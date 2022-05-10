Известны цены на билеты на предстоящий в Ереване Чемпионат Европы по боксу

Известны цены на билеты на Чемпионат Европы по боксу, который пройдет в Ереване, также представлен проморолик Чемпионата.

Как сообщает Арменпресс, билеты на чемпионат Европы, который пройдет 21-30 мая, будут стоить 2000, 5000, 8000, 10000 драмов. В основные соревновательные дни будут по два тура в день: в 14:00 и в 18:00.

Оргкомитет Чемпионата Европы также представил проморолик чемпионата.

Чемпионат Европы по боксу пройдет с 21 по 30 мая. Он пройдет в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна. Официальная церемония открытия состоится 22 мая. Во время чемпионата в Ереване будет две фан-зоны, одна из которых будет в центре города, у Лебединого озера. Общий призовой фонд Чемпионата Европы составляет 260 тысяч долларов. Всего в чемпионате примут участие около 280 спортсменов.