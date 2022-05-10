Шольц заявил, что НАТО в июле рассмотрит меры укрепления безопасности

НАТО на саммите в июле рассмотрит меры укрепления безопасности в связи с ситуацией на Украине. Запад готов ввести новые санкции против России. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо.

По его словам, ситуация на Украине в свете ее влияния на политику безопасности и обороны для евротрансатлантического пространства будет обсуждаться "внутри альянса". "На саммите НАТО в июле мы примем решения по будущим установкам альянса и необходимым военным изменениям в свете новой ситуации с безопасностью", - сказал Шольц.

"Мы едины во мнении, что нужно всеми силами поддерживать Украину, в том числе поставками оружия. И в вопросе санкций мы готовы принять новые меры", - отметил он. "Мы должны как можно скорее стать независимее от поставок российских энергоносителей", - добавил канцлер.

Коснувшись перспективы вступления Украины в ЕС, Шольц заявил, что эта страна "является частью европейской семьи". В то же время он отметил, что для всех государств действуют "одинаковые условия членства в ЕС".