Премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Королевство Нидерландов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 мая прибыл в Королевство Нидерландов. Как передает корр. Арменпресс, премьер-министр находится в Нидерландах с двухдневным официальным визитом. Это первый официальный визит главы Армении в Нидерланды.

В этом году Армения и Нидерланды отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.



Премьер-министра в международном аэропорту Гронингена встретили королевский комиссар провинции Дренте Йета Клайнсма, мэр Ассена Марко Аут, мэр Тинарло Марсель Тайсен и руководитель церемониала МИД Королевства Нидерландов Доминик Крулинг.

В состав возглавляемой премьер-министром Армении делегации входят министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, министр экономики Ваан Керобян, председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Эдуард Агаджанян.

На 11 мая запланирована встреча премьер-министра Никола Пашиняна с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте.

10 мая Никол Пашинян в музее Дренца примет участие в официальной церемонии открытия выставки “Под сенью Арарата: Сокровища Древней Армении”. В рамках визита премьер-министр совершит экскурсию по Дворцу мира, проведет встречи с председателем Сената Нидерландов Яном Энтони Брёйном и председателем Палаты представителей Верой Бергкамп.