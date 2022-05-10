США выделят Сирии гуманитарную помощь на $800 млн

США выделят на гуманитарную помощь Сирии дополнительно $800 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд по итогам участия в донорской конференции в Брюсселе. Ее слова приводит пресс-служба постоянного представительства США при ООН.

"Я с гордостью объявляю, что США предоставят $800 млн на новую гуманитарную помощь сирийскому народу. Это крупнейший взнос со стороны США на брюссельских донорских конференциях", - сказала она.

Нынешняя донорская конференция в Брюсселе проводится уже в шестой раз. США отказываются сотрудничать с властями Сирии по предоставлению гуманитарной помощи нуждающимся, отправляя ее сторонникам оппозиции в провинции Идлиб с территории Турции.

Томас-Гринфилд добавила, что намерена в ближайшие дни посетить один из таких пунктов пропуска в Баб-эль-Хаве.