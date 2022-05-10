Макрон и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию на Украине, а также риск продовольственного кризиса. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Елисейского дворца.

"Президент Франции вернулся к драматической ситуации, с которой столкнулось население Украины, - отмечается в нем. - Главы двух государств напомнили о своей приверженности территориальной целостности и суверенитету Украины, а также согласились с безотлагательностью прекращения огня".

"Они также обсудили риск продовольственного кризиса и ответ на него, предложенный Францией в виде инициативы "Миссия по обеспечению продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости", - подчеркивается в сообщении.

В Елисейском дворце заявили, что председатель КНР поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции и "выразил пожелание и далее укреплять франко-китайское стратегическое партнерство". "В период председательства Франции в Совете ЕС президент Франции настаивал на важности продвижения в сторону перебалансировки европейско-китайских отношений с целью большего взаимодействия", - подчеркнули в администрации Макрона.

В заявлении Елисейского дворца также отмечается, что Макрон призвал Китай "сохранять и продолжать его политику открытости, в частности в агропродовольственном секторе". "Главы государств договорились углублять франко-китайские проекты в области аэронавтики и атомной энергетики", - указывается в сообщении.

В телефонном разговоре председатель КНР заявил, что Китай призывает Европу "взять ситуацию в сфере безопасности в свои руки". "Китайская сторона сама всегда призывала к примирению и переговорам и поддерживала то, чтобы европейские страны взяли ситуацию в сфере безопасности в Европе в свои руки", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

По его словам, блоковое противостояние создает все более серьезную угрозу безопасности мира. "Необходимо особо настороженно относиться к формированию блокового противостояния, это создает все более серьезную и долгосрочную угрозу глобальной безопасности", - сказал Си Цзиньпин.

Как отмечает телеканал, Макрон заявил о том, что Франция и Китай придерживаются консенсуса по многим вопросам, связанным с ситуацией на Украине. Он также указал, что Франция и ЕС продолжат придерживаться независимой стратегии, а также не поддерживают блоковое противостояние и не принимают в нем участия.