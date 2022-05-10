Посол Армении вручил верительные грамоты султану Омана

Посол Республики Армения в Омане (резиденция в Каире) Грачья Поладян 10 мая вручил верительные грамоты султану Омана Хайсаму бен Тарику.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе частной беседы, состоявшейся после церемонии вручения грамот, посол передал султану теплые приветствия от имени президента Ваагна Хачатуряна.

Грачья Поладян подчеркнул, что Оман был первой страной из государств Персидского залива, с которой Армения установила дипломатические отношения (июль 1992 года), и летом будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений.

В целях дальнейшего развития армяно-оманских двусторонних посол Армении представил султану Хайсаму бен Тарику ряд предложений, которые были приняты.

В завершение беседы султан пожелал успехов послу Армении Грачья Поладяну в его миссии.