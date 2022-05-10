Время в Ереване: 11:07:36,   10 Май

Артюш Григорян назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям

Артюш Григорян назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям

Решением премьер-министра Артюш Григорян назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, 10 мая министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян представил аппарату МЧС новоназначенного первого заместителя. Министр поздравил Артюша Григоряна с назначением и пожелал ему успехов.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]