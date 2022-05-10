Решением премьер-министра Артюш Григорян назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, 10 мая министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян представил аппарату МЧС новоназначенного первого заместителя. Министр поздравил Артюша Григоряна с назначением и пожелал ему успехов.