Состоялась церемония приведения к присяге новоназначенного посла Сирии в Армении Норы Арисян
17:40, 10 Май, 2022
В президентском дворце Сирии состоялась церемония приведения к присяге новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Норы Арисян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Perio News, после церемонии новоназначенного посла приветствовал президент Сирии Башар Асад и пожелал ей успехов.
Президент передал послу Арисян свое видение отношений между двумя странами .
На церемонии присутствовали министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад и министр сирийского президентского дворца Мансур Аззам.
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