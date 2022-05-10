Состоялась церемония приведения к присяге новоназначенного посла Сирии в Армении Норы Арисян

В президентском дворце Сирии состоялась церемония приведения к присяге новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Норы Арисян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Perio News, после церемонии новоназначенного посла приветствовал президент Сирии Башар Асад и пожелал ей успехов.

Президент передал послу Арисян свое видение отношений между двумя странами .

На церемонии присутствовали министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад и министр сирийского президентского дворца Мансур Аззам.