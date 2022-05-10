Арман Исраелян назначен главой миссии Армении при НАТО

Указом президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна, Арман Исраелян назначен главой миссии Армении при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как сообщает Арменпресс, другим указом президента Гагик Ованнисян отозван с должности главы армянской миссии при Организации Североатлантического договора.