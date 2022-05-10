Стартовал первый полуфинал конкурса “Евровидение-2022”: Армения выступит под номером 17: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В спортивно-концертном комплексе “Пала Альпитур” в Турине, Италия, стартовал первый полуфинал международного песенного конкурса “Евровидение-2022”. Представительница Армении Роза Линн исполнит “Snap” под номером 17.

Как сообщает Арменпресс, конкурс транслируется в прямом эфире Общественного телевидения. Комментаторами будут Гарик Папоян и Грачуи Утмазян.

Голосовать могут только страны-участницы первого полуфинала: Албания, Латвия, Литва, Швейцария, Словения, Украина, Болгария, Нидерланды, Молдова, Португалия, Хорватия, Дания, Австрия, Исландия, Греция, Норвегия и Франция. Для голосования необходимо смотреть “Евровидение” по Общественному телевидению страны проживания.

Авторами сценического шоу Розы Линн являются австриец Марвин Диетман и англичанин Дэн Шиптон. У этих режиссеров большой опыт постановки всемирно известных шоу и концертов, и они обещают, что сотрудничество с Общественным телевидением будет незабываемым.

Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, финал — 14 мая.