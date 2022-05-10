Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-05-22

ЕРЕВАН, 10 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 мая, курс доллара США сократился на 1.74 драмa и составил 472.64 драм. Курс евро сократился на 3.26 драмa и составил 498.82 драм. Курс российского рубля сократился на 0.27 драмa и составил 6.81 драм. Курс британского фунта сократился на 2.96 драмa и составил 583.90 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 583.00 драмa и составила 28277.73 драм. Цена серебра сократилась на 17.24 драмa и составила 332.25 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.