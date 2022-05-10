Азиатские индексы - 10-05-22
ТОКИО, 10 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.17% и составил 26167.10 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.16% и составил 1862.38 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.02% и составил 3035.84 пункта, а HANG SENG снизился на 0.14% и составил 19633.69 пункта.
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