Власти Грузии решили перевести Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, находящемуся в заключении в Руставской тюрьме, будет предложено пройти медицинское обследование и, при необходимости, лечение в клинике в Тбилиси, заявил во вторник на брифинге министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

"Заключенному Михаилу Саакашвили в тюрьме назначено медикаментозное лечение, но он выборочно принимает медикаменты, чем, фактически, отказывается от полноценного лечения. Мы, исходя из интересов здоровья заключенного, предлагаем Саакашвили, во избежание осложнения его здоровья, перейти в клинику "Вивамед", где он пройдет обследование и, в случае необходимости, ему будет назначено нужное лечение", - сказала он.

Брегадзе отметил, что данное решение министерством юстиции принято на основании рекомендации врачей, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как он сказал, "когда человек не принимает часть назначенных медикаментов, отказывается от белковой пищи, есть риск ухудшения здоровья, поэтому и была принята рекомендация врачей".

В последние недели Саакашвили не явился на несколько судебных разбирательств по возбужденным против него уголовным делам, ссылаясь на резкое ухудшение здоровья. По утверждению адвокатов, он с трудом передвигается, у него нарушена артикуляция речи, поэтому ему необходимо квалифицированное лечение за границей.