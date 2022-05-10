«Рома» предложила Генриху Мхитаряну новый контракт

Итальянская «Рома» предложила новый контракт бывшему капитану сборной Армении по футболу Генриху Мхитаряну.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают итальянские СМИ. Действующий контракт со столичной командой заканчивается 1 июля. Новый контракт с Мхитаряном рассчитан на два года, однако армянскому полузащитнику предложили меньшую зарплату. После завершения контракта армянский полузащитник получит статус свободного агента.

В составе «волков» Генрих Мхитарян в текущем сезоне принял участие в 41 матче, забил 4 гола и сделал 9 голевых передач.