Новый президент Южной Кореи призвал КНДР провести денуклеаризацию

Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал содействовать развитию КНДР и помочь ее гражданам при условии денуклеаризации. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В речи на церемонии своей инаугурации Юн Сок Ёль в очередной раз призвал КНДР "прекратить развитие ядерных вооружений и перейти к денуклеаризации", а также обещал стремиться к переговорам.

"Я оставлю открытой дверь для диалога с Северной Кореей по поводу ее развития ядерного оружия, угрожающего миру во всем мире и в Азии, ради мирного решения", - заявил Юн Сок Ёль.

Юн Сок Ёль также пообещал, что Южная Корея в сотрудничестве с международным сообществом поможет "улучшить уровень жизни северокорейских граждан" и экономику КНДР, если та прекратит разработку ядерного оружия и перейдет к реальной денуклеаризации.

"Денуклеаризация Северной Кореи не только принесет продолжительный мир на Корейский полуостров, но и внесет большой вклад в мир и процветание в Азии и во всем мире", -заявил Юн Сок Ёль.

Церемония инаугурации началась во вторник с 11.00 (05.00 мск) на площади возле здания парламента страны. Участие принимают около 40 тысяч человек. Движение транспорта там будет перекрыто с 01.00 вторника до 13.00.

В числе гостей делегации из Великобритании, Узбекистана, Японии, вице-президент США Дуглас Эмхофф, вице-президента Китая Ван Цишань и президент Сингапура Халима Якоб.