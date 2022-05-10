СМИ: лидер словацкой оппозиции отказался слушать речь Зеленского в парламенте страны

Лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Направление - социальная демократия", экс-премьер республики Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского, которое запланировано на вторник перед депутатами Национально совета (парламента страны) посредством телемоста. Как передает Арменпресс, об этом сообщила братиславская газета Pravda.

"Он (Зеленский - прим. ТАСС) ежедневно обманывает", - привела газета слова Фицо. Лидер оппозиции выразил возмущение заявлением киевского политика, что он может остановить поставки российского нефти и газа в Словакию, которые осуществляются транзитом через Украину. "Что говорит Зеленский, наносит ущерб [национальным] интересам Словакии", - сказал экс-премьер. Фицо также поддержат, согласно газете, некоторые депутаты от его партии.

Возмущение возможной остановкой киевскими властями поставок энергетического сырья из РФ в Словакию выразил также спикер Национального совета Борис Коллар. В случае, если это произойдет, то глава парламента намерен добиваться остановки помощи, которую Братислава оказывает Украине.