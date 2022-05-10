Шант Саркисян - третий в испанском шахматном турнире

Представляющие Армению гроссмейстеры завершили выступления на Международном испанском турнире.

Как передает «Арменпресс», на проходящем в Испании международном турнире «Форментра», набрав из 10 возможных 7,5 очка, Шант Саркисян занял третье место, а Айк Мартиросян - 4-е с 7 очками. В турнире принимали участие 54 шахматиста.

Ранее, 20-24 апреля, на испанском острове Менорка прошел турнир «Menorca Open-2022». В турнире приняли участие молодые армянские гроссмейстеры Шант Саркисян и Айк Мартиросян, которые добились успеха, разделив 2-4 горизонтальные, заняв соответственно 3-е и 4-е места. Юные шахматисты значительно улучшили свои международные рейтинги.