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ФФА подарила мячи всем общеобразовательным и спортивным школам Арцаха

ФФА подарила мячи всем общеобразовательным и спортивным школам Арцаха

Федерация футбола Армении в сотрудничестве с Министерством ОНКС Республики Арцах подарила всем 117 общеобразовательным и спортивным школам Арцаха около 850 мячей.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Представители ФФА посетили Арцах, где провели встречи с министром ОНКС Арцаха Анаит Акопян, посетили стадион имени Степана Шаумяна в Степанакерте, встретились с представителями общеобразовательных школ и преподнесли им мячи. Инициатива была осуществлена в рамках программы «Продленная школа»  под девизом «Командная игра, командная работа». Она направлена на пополнение спортивной составляющей продленного обучения и на содействие развитию юношеского футбола во всех общинах Арцаха.


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