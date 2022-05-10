ФФА подарила мячи всем общеобразовательным и спортивным школам Арцаха

Федерация футбола Армении в сотрудничестве с Министерством ОНКС Республики Арцах подарила всем 117 общеобразовательным и спортивным школам Арцаха около 850 мячей.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Представители ФФА посетили Арцах, где провели встречи с министром ОНКС Арцаха Анаит Акопян, посетили стадион имени Степана Шаумяна в Степанакерте, встретились с представителями общеобразовательных школ и преподнесли им мячи. Инициатива была осуществлена в рамках программы «Продленная школа» под девизом «Командная игра, командная работа». Она направлена на пополнение спортивной составляющей продленного обучения и на содействие развитию юношеского футбола во всех общинах Арцаха.