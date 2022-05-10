Молодые тяжелоатлеты на чемпионате мира завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали

Молодежная сборная Армении по тяжелой атлетике на чемпионате мира, проходящем в греческом городе Ираклион, завоевала 5 медалей.

Как передает «Арменпресс», золотыми медалистами стали Гарник Чолакян (55 кг) и Гарик Карапетян (96 кг), серебряные медали завоевали Сурен Григорян (89 кг) и Петрос Петросян (102 кг), а бронзовым медалистом стал Гор Саакян (67 кг). Вторую золотую медаль сборной Армении завоевал Гарик Карапетян с результатом 370 кг в двоеборье (170 + 200). Он уже второй год подряд становится чемпионом мира среди молодежи. В упражнении толчок Карапетян вступил в борьбу последним, первым подходом оторвал штангу весом в 160 кг, вторым - в 164 кг, затем - в 170 кг, и удостоился малой золотой медали. В упражнении рывок армянский тяжелоатлет вначале удержал над головой штангу весом в 190 кг, затем в 195 и в 200 кг. В этом упражнении Карапетян завоевал малую бронзовую медаль. В этой весовой категории серебряным призером стал молдаванин Тюдор Брату (364 кг), а бронзовую медаль завоевал египтянин Ясер Усама Хемда (359 кг). В борьбе весовой категории 89 кг Сурен Григорян стал серебряным медалистом с результатом 340 кг в двоеборье (155 + 185). В упражнении рывок армянский тяжелоатлет завоевал малую бронзовую медаль с результатом 155 кг, а в толчке с результатом 185 кг вновь удостоился малой бронзы. Обладателем золотой медали стал представитель Украины Максим Домбровский (345 кг), а бронзовую медаль завоевал египтянин Гамаль Мохамед (339 кг). Другой представитель Армении в этой весовой категории Геворг Каграманян завершил упражнение в рывке, продержав над головой штангу весом в 145 кг, а в толчке - 190 кг, но, провалив все три подхода, получил ноль очков и не дошел до медали. В борьбе среди девушек представительница Армении Милена Хачатрян (81 кг) с результатом 211 кг (96+115) заняла 7-е место. В составе молодежной сборной Армении последним вступил в борьбу Петрос Петросян (102 кг) и стал серебряным медалистом по двоеборью (363 кг). В рывке армянский тяжелоатлет набрал 161 кг, в толчке - 202 кг. В этой весовой категории золотую медаль завоевал представитель Узбекистана Шарофиддин Амридинов (372 кг), бронзовым призером стал спортсмен из Палестины Хамада Мохамед (361 кг). В составе молодежной сборной Армении на чемпионате выступали 9 тяжелоатлетов.