Во Франции назвали ввод эмбарго на нефть из России вопросом нескольких дней

Введение Евросоюзом эмбарго на нефть из России произойдут в течение нескольких дней, как передает Арменпресс, об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала LCI.

"Это вопрос нескольких дней. Нам необходимо действовать быстро", — выразил мнение Бон.

Так он ответил на на вопрос, является ли введение эмбарго на российскую нефть делом нескольких часов или дней.

"Но сегодня этот вопрос гораздо сложнее, так как многие страны зависят от российской нефти. Это чувствительный вопрос не только для Венгрии, но и, думаю, для Словакии и Болгарии. Они больше остальных в ЕС зависят от нефти из России", — сказал дипломат.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны потребовали для себя исключений. Так, Венгрии и Словакии предоставят отсрочку до конца 2023 года для отказа от нефтяного импорта, на льготы также претендуют Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.