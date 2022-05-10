В Ереване на данный момент нет перекрытых улиц, перекрестков и транспортных узлов: Полиция РА
Как передает «Арменпресс», Полиция Республики Армения распространила следующее заявление: «Сообщаем, что на данный момент в столице нет перекрытых улиц, перекрестков и транспортных узлов».
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