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В Ереване на данный момент нет перекрытых улиц, перекрестков и транспортных узлов: Полиция РА

В Ереване на данный момент нет перекрытых улиц, перекрестков и транспортных узлов: Полиция РА

Как передает «Арменпресс», Полиция Республики Армения распространила следующее заявление: «Сообщаем, что на данный момент в столице нет перекрытых улиц, перекрестков и транспортных узлов».


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