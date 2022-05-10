Еврокомиссия выделила €25 млн для поддержки украинских ученых, ставших беженцами

Еврокомиссия (ЕК) выделила €25 млн для поддержки украинских ученых, ставших беженцами. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник официальный представитель Еврокомиссии Соня Господинова.

"Еврокомиссия приняла решение выделить €25 млн в виде грантов на работы на получение докторской степени и последующие исследования для выходцев с Украины, ставших беженцами. Это помощь украинским ученым", - сказала она.

В настоящее время, по оценкам Еврокомиссии, в ЕС прибыли уже порядка 5 млн беженцев с Украины.