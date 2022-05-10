В Ираке заявили, что американские военные обстреляли на учениях дома

Американские военные по ошибке обстреляли 11 жилых домов в Иракском Курдистане во время учений, как передает Арменпресс, об этом заявил глава района Басерма Джанкавар Азкийи.

"Базирующиеся на военной базе Харир американские военные ночью обстреляли 11 домов в центре района Басерма по ошибке во время учений", - сообщил Азкийи телеканалу al-Sumaria.

По его словам, пострадавших нет, но домам нанесен материальный ущерб.