Данные ВОЗ по летальным исходам от COVID-19 в Армении завышены: МЗ по этому поводу обратится к ВОЗ

По поручению министра здравоохранения РА Анаит Аванесян данные очередного доклада ВОЗ по летальным исходам в результате COVID-19 в Армении подверглись анализу.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Минздрава Армении, выяснилось, что в докладе технической рабочей группы по летальным исходам от COVID-19 за первые 2 года пандемии, высокий показатель - почти 650 смертей на 100 000 человек населения завышен. Он отражает не только смертность, обусловленную пандемией, но и смертность во время войны и вследствие нее.

Кроме того, в 2020 и 2021 годах эксперты использовали доступные начальные данные, отличные от конечных.

Учитывая вышеизложенное, Министерство здравоохранения обратится в ВОЗ с просьбой о дополнительных комментариях и пересмотре опубликованного анализа.