Суд по делу Роберта Кочаряна начал этап заслушивания доказательств: заседание проходит за закрытыми дверями

В суде общей юрисдикции г. Еревана проходит судебное заседание по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна. Как сообщает «Арменпресс», в ходе заседания защитники представили ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна и о разрешении Армену Геворкяну выезжать из стран.

Судья Анна Данибекян заявила, что вначале будут заслушаны доказательства, и лишь затем будут рассмотрены ходатайства. Защитники не согласились с этим и попросили перерыв для консультаций. Судья отклонила ходатайства, отметив, что они могут тихо консультироваться и на месте, после чего защитники без разрешения покинули зал судебных заседаний для проведения консультации.

Суд зафиксировал, что защитники покинули зал заседаний без разрешения.

Обращаясь к судье Анне Данибекян, Роберт Кочарян заявил: «Вы создаете бессмысленную напряженность». Судья ответила, что если защитники не вернутся через минуту, заседание будет отложено. Сторона обвинения заметила, что действия защитников направлены на исключение заслушивания доказательств.

Защитник Кочаряна вернулся в зал заседаний и ходатайствовал о заслушивании доказательств по делу за закрытыми дверями.